Un brunch «boho» aura lieu dans une ruelle secrète ce week-end

La Maison Pépin, située dans le Vieux-Montréal, est sans aucun doute l’une des plus belles adresses de la ville où faire des trouvailles pour décorer votre appartement.





En plus d’avoir de jolies choses pour votre logis, La Maison Pépin possède aussi une petite ruelle secrète où ont parfois lieu des évènements.





Ce dimanche 14 juillet, La Maison Pépin et The Boho Lab en collaboration avec La Khaima organisent un brunch berbère où des plats savoureux et épicés seront servis dans la fameuse ruelle secrète.





C’est l’occasion idéale de découvrir cette cuisine africaine tout en partageant un moment inoubliable et très «instagrammable» puisque la ruelle sera entièrement décorée aux couleurs du Maroc.





Deux services du brunch berbère auront lieu, un à 11h et l’autre à 14h. Vous pouvez acheter vos billets pour l’évènement au coût de 45$ juste ici.





La Maison Pépin

378 rue Saint-Paul Est

