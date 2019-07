FREDETTE, Daniel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Daniel Fredette, le 2 juillet 2019, à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Colette Aubin Fredette et sa fille chérie Geneviève, son frère Yves, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances dimanche le 14 juillet 2019 de 13h00 à 17h00 au :4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7 514-342-8000(stationnement intérieur gratuit)Le service commémoratif aura lieu à 16h00 dans le salon Les Peupliers du centre funéraire.