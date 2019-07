LAPRISE, Hélène (née Richard)



À Saint-Jérôme, le 9 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Hélène Laprise, épouse de feu Liguori Laprise.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Bertrand), Normand (Marie-Claude) et Ginette (Louise), ses sept petits-enfants Guillaume, Andréanne, Myriam, Julien-Pierre, Marc-Olivier, Marie-Hélène et Élisabeth, ses 2 arrière-petites-filles Jamika et Camélia, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu le lundi le 15 juillet 2019 à 11h au Complexe:La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Jérôme pour leur soutien et les bons soins prodigués.Et un remerciement spécial à ses amis de la Résidence Entre-deux-âges de Verdun.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié en sa mémoire.