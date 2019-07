JUTRAS, Jean-Jacques



À Laval, le 4 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Jean-Jacques Jutras.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Eden) et Isabelle, ses petits-enfants Océane, Misaël, Clémence, Mathilde et Henri, ses soeurs Suzanne et Claire (André), neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe :le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h30, au salon.