LAROSE VINCENT, Marielle



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 10 juillet, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Marielle Larose épouse de feu Gérard Vincent, demeurant à Verchères,Elle laisse dans le deuil: ses filles: Diane (André Larouche), Louisette (Michel Roy), ses petits-enfants: Julie (Jean), Dominique (Christine), Evelyne (Martin), ses arrière-petits-enfants: Simon, Marie, Samuel et Alice, ses frères et sa soeur de la famille Larose: Liliane (feu Henri-Paul), feu Armand (Denise), feu Laurent (feu Thérèse), Raymond (Cécile), feu Jean-Claude (Marie-Paule), sa belle-soeur de la famille Vincent, neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s vendredi le 12 juillet de 19h. à 21h. et samedi le 13 juillet de 9h. à 10h45 à la:4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRES.Les funérailles auront lieu samedi 13 juillet à 11h. à l'église St-François-Xavier de Verchères suivra l'inhumation au cimetière de Verchères.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation de la Résidence Florentine-Dansereau seraient appréciés.S. Jacques & fils Inc.4 St-André VerchèresTél: (450)583-3511