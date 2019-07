Anniversaires à Vegas

Le mois dernier, Félix-Antoine Tremblay a célébré non pas un, mais bien deux anniversaires importants. Le comédien a mis le cap sur Vegas pour souligner les 30 ans de son copain Olivier St-Aubin, ainsi que leurs six années d’amour.

« On est allé voir Céline ! C’était sa dernière semaine et je ne peux pas croire qu’on est allés faire ça. On est aussi allé voir Christina Aguilera. Mon chum l’adore. Il faisait beau et 40 degrés, j’ai fait beaucoup de piscine. Las Vegas est pour moi une ville extraordinaire », révèle-t-il, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle Finale, de Montréal Complètement Cirque, mardi dernier, au Théâtre Saint-Denis.