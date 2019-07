Cette maison sur 4 étages à vendre pour 1 075 000$ est une «cabane dans les arbres» de luxe

Cette maison du Plateau actuellement en vente fait penser à une cabane dans les arbres en raison de ses étages, de ses matériaux et de son emplacement.

Bien que la demeure se trouve sur le Plateau, elle est située au fond d’une ruelle avec aucun vis-à-vis.

site web Simon Larouche & Amélie Jolicoeur

Les pièces sont dispersées sur un total de quatre étages et, en plus d’une belle cour intime, la maison offre deux terrasses avec vue imprenable sur la ville. Vous y trouverez aussi un stationnement.

Le rez-de-chaussée est en fait un petit studio avec une douche, une toilette et une cuisinette. Ce niveau peut être indépendant des autres, si vous le désirez.

Au deuxième étage, l’on retrouve deux chambres et une salle de bain complète avec un magnifique bain sur pattes. C’est également à cet étage que vous pouvez faire votre lavage. Le troisième est en fait une belle aire ouverte avec la cuisine, la salle à manger et un espace salon. Finalement, le quatrième et dernier étage offre une belle pièce avec accès à une terrasse sur toiture végétale où vous pouvez aménager une chambre ou encore un bureau.

La grande présence de bois dans la cage d’escalier et à travers les étages rappelle aussi les fameuses «cabanes dans les arbres».

Cette propriété est actuellement affichée au coût de 1 075 000$.

Pour plus de détails et de photos, c’est ici.

