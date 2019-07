TREMBLAY, Gaëtan



À Montréal, le 8 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gaëtan Tremblay.Il laisse dans le deuil son amoureuse de toujours Lucie Gaudreault, ses enfants, Alain (Stéphanie Poirier), Nathalie et feu Carole, ses petits-fils Yanic Denis et Jérémy Tremblay, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Prime selon ses volontés.