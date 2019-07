Des animaleries contestent judiciairement le règlement animalier de Montréal

Le règlement animalier de l'administration de Valérie Plante est confronté officiellement à une première contestation judiciaire.

La procédure judiciaire a été déposée à la cour jeudi par l’avocat Yves Pepin, a rapporté TVA Nouvelles, vendredi.

Me Pepin représente de nombreux propriétaires d'animaleries. Ces derniers demandent au tribunal d’invalider les articles 22 et 23 du règlement.

Les animaleries sont en effet obligées depuis le 1er juillet de s’approvisionner en chats, chiens et lapins auprès de refuges ou de cliniques vétérinaires.

Les animaleries s’approvisionnaient jusqu’à tout récemment auprès d'éleveurs réputés qui offraient selon eux une grande variété d'animaux de compagnies de race.

Me Pepin craint que ses clients soient confrontés à des choix restreints ou carrément à une pénurie d’animaux qui leur conviennent dans les refuges.

«Il en manque déjà. Le Centre d’animaux Nature qui fait partie du regroupement ne s’approvisionne déjà que dans les refuges pour ses chiens et ses chats. Ils sont obligés d’aller avec la SPCA de la Côte-Nord pour en avoir. Il y a certaines places où il n’y en a pas suffisamment. C’est illogique et ridicule», explique Me Pepin.