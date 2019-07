Desjardins: Andrew Scheer solidaire des personnes touchées par le vol de données

OTTAWA | Le chef du Parti conservateur du Canada a exprimé sa solidarité avec les victimes du vol de données et de renseignements du Mouvement Desjardins.

Dans une lettre adressée aux 2,9 millions de membres concernés, Andrew Scheer s’est dit «préoccupé par la sécurité des technologies de l’information, le vol d’identité et la protection des renseignements et informations personnels».

Rappelons que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes va se réunir d’urgence lundi, à Ottawa, pour se pencher sur cette fuite de données chez Desjardins. Andrew Scheer avait réclamé cette rencontre.

«La situation est très sérieuse et je comprends l’inquiétude et l’angoisse des victimes qui craignent les effets futurs [...] et qui doivent y consacrer temps et énergie», a-t-il ajouté.

C’est un employé de Desjardins qui a accédé à ces données et qui a, depuis, été congédié.

S’il estime rassurante la réaction de la direction du Mouvement Desjardins, Andrew Scheer croit qu'il faut «amoindrir les répercussions négatives et analyser toutes les mesures en place pour que cette situation inacceptable ne se reproduise plus jamais, incluant la surveillance du crédit et la prévention du vol d’identité».

Notre Bureau d’enquête révélait aujourd'hui que certaines données auraient été vendues à des groupes criminels.

La police de Laval s'est d'abord chargée de l'enquête policière, mais la Sûreté du Québec est aussi impliquée. Deux autres enquêtes sont également menées, l'une par la Commission d’accès à l’information du Québec et l'autre par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.