JULIEN, Monsieur Aurélien



Aux Soins Palliatifs de l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan, le 10 juillet 2019 est décédé à l'âge de 97 ans et 7 mois, Monsieur Aurélien Julien, époux depuis 72 ans de Madame Anita Diamond, fils de feu Henri Julien et de feu Ursule Bergeron demeurant à Sainte- Thècle, autrefois de Montréal et natif de Saint-Paulin.La famille accueillera parents et ami(e)s à la:(P. GUIMOND ET FILS)2801 RUE LAFLÈCHESAINT-PAULIN G0X 1J0Heure d'accueil : le samedi 13 juillet à partir de 12h. Les funérailles auront lieu le samedi 13 juillet 2019 en l'église de Saint-Paulin à 15h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Paulin.M. Julien laisse dans le deuil son épouse Anita Diamond, ses enfants: Denise (André St-Amand), Marcel (Anne Nadeau), Pierre (Johanne Gauthier), ses petits-enfants: Chantal St-Amand, Julie St-Amand (Stéphane Trudel), Nathalie Julien (Réal Plante), Jean-Pierre Serra (Sylvia Otvos) Danny Julien (Édith Beauchamp-Boutin), ses arrière-petits-enfants : Ophélie St-Amand, Julianne et Jérémy Trudel, Marc- Antoine, Raphaël et Olivier Plante, Tristan, Coraline et Gaëlle Serra, ses frères et sa soeur, sa belle-soeur ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.(Paulin Guimond et fils)Renseignements : (819) 268-2019Télécopieur : (819) 228-3345Courriel: condoleances@maisonstlouis.caSite internet : www.maisonstlouis.ca