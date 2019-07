Djokovic défendra son titre à Wimbledon

WIMBLEDON | Avant le choc Federer-Nadal, Novak Djokovic n’a pas eu trop de difficultés à confirmer sa présence en finale du tournoi de Wimbledon pour la sixième fois de sa carrière.

Le Serbe a disposé de l’Espagnol Roberto Batista Agut au compte de 6-2, 4-6, 6-3 et 6-2. Il aura donc la chance de défendre son titre qu’il a remporté l’an dernier.

Ce ne fut pas un match très excitant à l’exception d’un échange qui a totalisé 45 coups à la troisième manche. Batista a bien tenté de bousculer le numéro un mondial, mais celui-ci était simplement à un autre niveau.

«C’était un gros défi pour moi. Batista m’avait battu deux fois cette année, mais sur des surfaces différentes, a expliqué Novak Djokovic. À un certain moment, l’allure du match aurait pu prendre une tournure différente. C’était très serré lors de la troisième manche.

«Lors de deux longs jeux, je l’ai brisé. Puis, il a eu des balles de bris au suivant qu’il n’a pas converti. J’ai mis fin à cette menace avec un revers gagnant sur la ligne.»

Prêt pour Federer

À ce moment-là, Djokovic ne savait pas qui de Federer ou de Nadal il allait affronter en finale. Il a notamment louangé le Suisse.

«On sait à quel point il est bon partout, mais surtout ici, a indiqué le Serbe. Cette surface cadre très bien avec son style de jeu.

Il aime jouer de façon très rapide. Il est capable d’enlever du temps à ses adversaires. Il varie bien ce qu’il offre et il te force à précipiter tes gestes. Pour des joueurs comme moi ou Nadal qui aiment prendre un peu plus notre temps, nous devons composer avec cette pression constante.»

Une première en 30 ans

En même temps que ce duel, la Canadienne Gabriella Dabrowski et sa partenaire Yifan Xu sont passées en finale du double féminin. Elles ont battu les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova 6-1, 3-6 et 6-3.

Cette victoire contre les deuxièmes favorites permettra au duo Dabrowski-Xu de prendre part à une première finale du Grand Chelem. Pour sa part, Dabrowski est devenue la première Canadienne en plus de 30 ans à atteindre la finale du double féminin à un tournoi du Grand Chelem.

«Je suis très heureuse et excitée, a souligné Gabriela Dabrowski. On a travaillé très fort pour venir à bout de nos adversaires. Je suis contente que notre résultat le reflète bien. Ce n’est pas toujours le cas.»

Lors de l’étape ultime samedi, le duo Dabrowski-Xu se mesurera au duo de Su-Wei Hsieh et de Barbora Strycova. Ces dernières ont leur numéro alors qu’elles ont remporté les deux premiers affrontements, dont la finale du tournoi de Madrid.

«On devra sortir un peu de notre zone de confort afin d’éviter d’être prévisibles, a souligné Dabrowski. Il ne faudra pas non plus s’éloigner de notre identité. On devra continuer d’utiliser nos forces, mais aussi de tenter de les surprendre si on en a la chance.»