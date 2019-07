Gatineau: Québec investit 35 millions $ pour la rénovation de l'École secondaire Mont-Bleu

GATINEAU | Le gouvernement Legault a annoncé vendredi une aide financière de 35 millions $ pour la rénovation de l'École secondaire Mont-Bleu, lourdement endommagée à la suite d’une tornade, l’automne dernier.

C’est le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qui en a fait l’annonce. «Les élèves et le personnel de l'école méritent ce qui se fait de mieux après les événements regrettables de l'an dernier», a-t-il confié dans un communiqué.

Pour sa part, le président de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais a salué ce coup de pouce qui va faire en sorte de pouvoir «regarder vers l'avant et nous mettre à pied d'œuvre pour permettre le plus rapidement possible le retour des élèves et du personnel dans leur école», a-t-il dit.

En septembre dernier, cette école a été ravagée par un incendie qui s'est déclenché après le passage d'une tornade. Les élèves avaient dû être relocalisés à l'École polyvalente de l'île, puis à l'École des métiers spécialisés Asticou, où ils demeureront jusqu'à la réouverture de l'École secondaire Mont-Bleu.