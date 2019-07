La beauté et l’originalité des vins grecs

Des vins authentiques, souvent uniques par la nature indigène de leurs cépages qu’on estime à plus de 300. La production est dominée par le vin blanc avec des noms de cépage comme ­malagousia, ­assyrtiko, ­moscophilero, ­savatiatio et ­roditis. Étant donné l’omniprésence de la mer, on comprend pourquoi ces vins font un mariage aussi naturel que réussi avec les poissons et les fruits de mer. Par leur fraîcheur naturelle, ils sont évidemment parfaitement adaptés aux températures chaudes d’été. Les rouges sont aussi à découvrir, notamment ceux de la région de Naoussa avec ses vins à base de xinomavro. Le plus beau, c’est que les prix sont généralement assez bas et que la SAQ en propose plus d’une soixantaine actuellement. En voici cinq à ne pas manquer !