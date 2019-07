Le camp de vacances de Jérôme 49: Jérôme 50 lance un album d’été

Jérôme 50 a tenu à apporter sa touche musicale à l’été. S’inspirant des chansons et comptines de son enfance, l’artiste lance Le camp de vacances de Jérôme 49, un nouvel effort comprenant 11 pièces.

Plusieurs reconnaîtront les airs de Si tu aimes le soleil et Trois p’tits chats, ou encore apprécieront l’hymne à l’amour Prenons-nous dans nos bras, qui emprunte certaines sonorités à Promenons-nous dans les bois.

Deux versions du projet ont été concoctées par le chanteur et sont disponibles sur les différentes plateformes d’écoute. Celle destinée aux «moniteurs» a un petit côté salé qui ne se retrouve pas dans l’univers proposé aux «campeurs».

Les nouvelles pièces ont été écrites et enregistrées en partie au chalet de la maison de disques Dare To Care plus tôt cette année, dans un esprit total de liberté. «Pour ce projet-là, j’ai décidé que tout ce que je voulais faire, j’allais le faire», dit Jérôme 50 dans une vidéo du making-of de l’album déposée sur YouTube.

Parmi les prestations que doit donner l’auteur-compositeur-interprète sur scène cet été, quelques-unes concernent des festivals, dont le Festif! de Baie-St-Paul, Saint-Lambert en fête et le Festival de la poutine de Drummondville.