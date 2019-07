Les Canadiennes qualifiées pour la finale

L’équipe canadienne de natation artistique a bien amorcé les Championnats du monde FINA, vendredi, à Gwangju, en Corée du Sud. Participant à la séance préliminaire de l’épreuve du duo technique, Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau ont pris le sixième rang, ce qui fut amplement suffisant pour se qualifier pour la finale qui aura lieu dimanche.

Pour ce faire, les Québécoises ont récolté un total de 87,7412 points à l’issue d’une performance qui, aux dires de Simoneau, peut encore être améliorée.

«Nous sommes très contentes de notre routine! Nous avons fait quelques changements depuis notre compétition à Budapest et nous devons nous ajuster. Ça n’a pas été parfait, mais nous pourrons corriger des trucs assez simples pour la finale. Ça pourrait nous permettre d’aller chercher quelques points techniques assez faciles et, peut-être, avancer au classement.»

Pour la première fois de la saison, les meilleures équipes de natation artistique sont réunies lors d’un même événement. Les résultats parlent d’eux-mêmes, alors que les représentantes russes ont dominé les préliminaires en obtenant un pointage de 95,9501. Elles devancent présentement les Chinoises (93,4148 points) et les Ukrainiennes (92,0610 points).

Toutefois, ce niveau de compétition plus élevé est loin de déplaire à Simoneau, qui compte profiter de ces Championnats du monde pour acquérir un maximum d’expérience, sans se mettre de pression en ce qui concerne les résultats.

«Nous sommes entourées des meilleures au monde! Le calibre est complètement différent de celui des Séries mondiales et nous souhaitons apprendre le plus possible. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes et contrôler ce que l’on peut contrôler. Je crois que nous allons vivre une expérience incroyable!», a indiqué la nageuse de Montréal.

Simoneau cinquième au solo technique

Jacqueline Simoneau a fait son entrée à la piscine quelques heures avant le duo technique, elle qui participait au solo technique. L’athlète de 22 ans a obtenu 89,1527 points, ce qui la place provisoirement cinquième.

C’est la Russe Svetlana Kolesnichenko qui a enregistré le meilleur résultat lors de cette première épreuve en amassant 94,1126 points. L’Espagnole Ona Carbonell (91,8259 points) est deuxième, alors que la Japonaise Yukiko Inui (91,7284 points) est troisième.

Les nageuses seront de retour à l’action samedi pour disputer la finale. D’ailleurs, Simoneau réserve une petite surprise aux juges, qui, croit-elle, pourrait lui permettre de combler l’écart entre elle et le podium.

«Aujourd’hui (vendredi), j’ai nagé mon solo pour la dernière fois et, samedi, je vais faire une routine complètement différente! C’est la première fois que je fais ça et j’ai hâte de voir la réaction des juges. Je n’ai pas d’objectif précis en termes de rang, mais je sais que je peux améliorer mon résultat. Je vais simplement offrir la meilleure performance possible et on verra ce qui arrivera», a-t-elle conclu.