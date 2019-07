Les stars de la MLS mises à l’épreuve

Le concours d’habiletés du Match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) est de retour cette année, alors que l’événement sera présenté le 30 juillet, soit la veille du match, à Orlando.

Présenté en direct du complexe ESPN Wide World of Sports, le concours mettra aux prises trois trios de joueurs: Carlos Vela, Wayne Rooney et Jonathan dos Santos représenteront les étoiles de la MLS, Nani; Chris Mueller et Sebastian Mendez feront de même pour l’Orlando City SC; alors que la vedette de l’Atletico Madrid Koke formera un groupe représentant le club espagnol avec deux de ses coéquipiers, qui doivent encore être identifiés.

Comment seront-ils mis à l’épreuve? Le duo de freestylers F2, célèbre pour ses vidéos d’acrobaties footballistiques sur le web, a concocté une série de défis spécialement pour l’événement, qui sera présenté en direct à TVA Sports à compter de 19h30.

Il y aura d’abord les tirs de précision, où les joueurs devront atteindre une série de cibles disposées dans un filet, avec divers degrés de difficulté.

Il y aura ensuite l’épreuve des buts techniques et créatifs, où les joueurs, placés devant le filet, recevront une série de centres qu’ils devront ensuite mettre dans le but en usant de leurs meilleurs trucs et de leur inventivité.

Les qualités de passeur des joueurs invités seront également mises en évidence au cours de l’événement, alors qu’ils devront se soumettre à une épreuve où ils devront atteindre différentes cibles, parfois mouvantes, par la passe.

La compétition devrait durer 90 minutes, et les joueurs devront s’exécuter à proximité du public.