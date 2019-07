Menace de grève à la SÉPAQ: les employés jouent «le fantastique», selon le PDG

Le PDG de la SÉPAQ, Jacques Caron, accuse le syndicat de «jouer le fantastique» en dénonçant les salaires d’à peine 13 $ de l’heure que touchent certains d’entre eux, plaidant que les taux horaires demeurent «très compétitifs».

Mercredi, le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SQFP), Christian Daigle, avait attaqué la rémunération de 13 $ de l’heure touchée par certains employés.

«C’est un salaire d’entrée. Les gens ne demeurent pas à 13 ou 14 $ de l’heure longtemps. On a des gens à 15 $, à 18 $ et à 25 $. C’est sûr qu’on a joué le fantastique sur les 13$, mais il faut aller plus loin que ça», nuance Jacques Caron.

«Les salaires sont très compétitifs. Ils reflètent les salaires de l’industrie», juge-t-il.

M. Daigle a saisi la balle au bond, pointant que les augmentations de salaire se font «beaucoup» selon la hausse du salaire minimum.

«On ne veut pas une augmentation pour le fun. On en a vraiment besoin», ajoute Christine Saint-Laurent, une employée de la réserve faunique de Portneuf.

«Surpris et déçu»

La question salariale constitue le point de discorde entre les parties syndicale et patronale, qui continuent de négocier à quelques jours d’une possible grève qui toucherait 23 parcs nationaux, quatre établissements touristiques, le siège social et quelque 1500 employés.

Le PDG Jacques Caron s’est dit «surpris et déçu» de la menace de grève venue «si rapidement». La partie syndicale a renvoyé la balle dans le camp patronal, accusant d’avoir tardé «délibérément» à faire progresser les discussions.

Les 300 employés d’établissements touristiques pourraient entrer en débrayage le 17 juillet, alors que 1200 de plus qui œuvrent dans les parcs nationaux pourraient se joindre à eux le 20 juillet, tout juste avant le début des vacances de la construction.

«Les vacances des Québécois, c’est un moment important. On va tout faire pour maximiser les efforts et que ce soit de belles vacances», soutient M. Caron, assurant que tous les établissements resteront ouverts dans l’éventualité d’une grève.

«Il reste cinq jours avant le 17 juillet», tempère Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui chapeaute la SÉPAQ.

«C’est important à comprendre que, dans des négociations, c’est toujours à la fin [qu’une entente survient]. C’est exactement la situation actuellement», a-t-il observé.