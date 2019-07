On se parle

Avant que l’été ne soit terminé ou trop avancé, peut-on se faire quelques promesses tout le monde ensemble ? Faudrait arrêter de mourir, de se blesser et de se faire du mal. Les noyades, les accidents de la route, les incendies, les imprudences... peut-on se calmer ? Les premiers responsables, ne cherchez pas, c’est nous. Manque d’attention, de précaution et de vigilance, ça finit par coûter cher.

On se tue trop. On est capable d’éviter ça. A-t-on vraiment besoin des affiches morbides du gouvernement ou des tickets ultra salés de la police pour se convaincre de conduire moins vite ? Il y a plein de jeunes sur les routes, sinon des vieux moins vigilants ou des inexpérimentés à leurs premières armes avec un volant ou un guidon. Pensons-y.

TANT QU’À Y ÊTRE

Et sur l’eau, l’époque du « on s’assoit sur le gilet de sauvetage » au lieu de le porter est révolue. Il faut l’enfiler avant de quitter la berge ou le quai et le tolérer, l’endurer. D’abord pour se sauver la vie, et aussi pour donner l’exemple aux plus jeunes.

Si jamais ton embarcation cogne un haut fond, que tu plantes sur la bordure et que tu te pètes la tête sur une rame avant de sacrer le camp à l’eau, pas certain que tu vas avoir le temps et la forme pour mettre ta ceinture et l’attacher.

Et est-ce qu’on s’entend que les tout-petits dans la piscine ne doivent en aucun cas et à aucun moment être laissés sans surveillance, et pas par quelqu’un près, mais bien dans la piscine.

OK. Je me calme.

DOUX BIDOUS

Cet été, grande variété de spectacles au Québec avec Elvis Story, Elvis Experience, À la recherche d’Elvis et ne manquez pas dès le mois d’août Elvis aux bleuets.

Quand c’est rendu que c’est au Village québécois d’antan qu’on retrouve les plus belles routes du Québec, y’a un problème !

Ventilateur trop puissant dans un CHSLD, on a trouvé des patates pilées collées au mur.

Une femme se confie. « Je voulais un homme intelligent, doux, riche et sensuel. Alors, je me suis mariée quatre fois. »

Mot d’enfant : « Est-ce que la période de clavicule est terminée ? »

À DEMAIN

Et mollo sur ta moto.