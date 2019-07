«Pokémon Go» a généré des revenus de 2,65 milliards $ US

L’application «Pokémon Go» a généré des revenus nets mondiaux de plus de 2,65 milliards $ US – environ 3,46 milliards $ CAN – depuis son lancement, indiquent les données recueillies par la firme de marketing Sensor Tower .

Lancé il y a trois ans, le jeu pourrait même dépasser les 3 milliards $ US de recettes cette année.

L’application développée par la compagnie Niantic est un jeu de réalité virtuelle permettant aux «apprentis dresseurs» de capturer des Pokémons se trouvant un peu partout autour d’eux.

Avec 2,65 milliards $ US, «Pokémon Go» arrive ainsi devant des jeux populaires comme «Candy Crush Saga» et «Clash Royale», qui ont généré respectivement 1,86 milliard $ US et 2,3 milliards $ US, mais derrière «Clash of Clans» (3,15 milliards $ US).

Rien qu’en 2019, le jeu a rapporté 395 millions $ US de recettes mondiales jusqu’à maintenant, selon les estimations, ce qui représente une hausse de 19 % par rapport au premier semestre de l’année dernière.

C’est aux États-Unis que les revenus ont été les plus importants, à 928 millions $ US, ce qui représente 35 % des recettes mondiales. Le Japon arrive au second rang avec environ 779 millions $ US, soit environ 29 % des revenus générés. L’Allemagne termine le podium avec 159 millions $ US (6 %).

Il faut toutefois noter que le jeu «Pokémon Go» n’est toujours pas disponible en Chine.

Au total, les joueurs ont dépensé en moyenne 2,4 millions $ US par jour dans le jeu depuis son lancement et en moyenne 5 $ pour chacun des 521 millions de téléchargements.

La majorité des transactions (54 %) proviennent de Google Play et représentent environ 1,43 milliard $ US tandis que les 1,22 milliard $ US restants ont été générés principalement par les utilisateurs d'appareils d’Apple.