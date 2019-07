Quatorze Québécois prendront part au championnat mondial de Ninja

GRANBY | Quatorze Québécois participeront dans quelques semaines à la finale du championnat mondial de Ninja, au Minnesota. Ils s’entraînent tous au Motion parc évolutif de Granby, en Montérégie, où TVA Nouvelles a assisté à un entraînement vendredi matin.

Ce sont de véritables athlètes. Ils courent, sautent et grimpent d’obstacle en obstacle pour réussir le parcours le plus rapidement possible.

Le concept est sensiblement le même que l’émission Ninja Warrior, diffusée sur les ondes de TVA.

Pour la première fois de l’histoire du Ultimate Ninja Athlete Association, une équipe du Québec participera au championnat mondial.

«Nous croyons avoir des chances de remporter des médailles dans certaines catégories d’âge. On ne va pas là en touriste!» a lancé Patrick St-Laurent, propriétaire du centre et responsable de l’équipe.

Les plus jeunes ninjas de la délégation québécoise ont 9 ans, comme Cloé Racine. «Moi, je faisais de la gymnastique et je cherchais une nouvelle passion, a dit la jeune fille. J’ai découvert le ninja en regardant l’émission à la télé.»

Jonathan Hubert a découvert la discipline il y a un an en venant s’amuser au Motion parc évolutif avec ses enfants. «Je ne pensais pas participer à un championnat mondial à 41 ans! Ce sera une belle expérience», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Comme les participants des autres pays, ceux qui s’entraînent à Granby n’ont aucune idée du parcours qu’ils devront affronter au Minnesota. Le championnat mondial se déroulera du 26 au 28 juillet.