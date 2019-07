Tristes conséquences d’un deuil mal vécu

Mon mari est décédé il y a un an et demi d’un cancer qui s’est étiré sur trois ans et demi et pendant lequel je l’ai accompagné sans relâche. Il souffrait tellement à la fin que ce fut une délivrance de le voir partir. Je me pensais immunisée contre le ressac que crée en général le deuil, puisque je pensais en avoir suivi les étapes pendant la maladie de mon mari. La première année suite à son décès fut très occupée avec la paperasse, le règlement de la succession et la vente de ma grande maison pour aller vivre en appartement. Ce n’est que tout dernièrement que j’ai commencé à me sentir mal, triste et abandonnée. N’osant pas parler de ça avec mes enfants de peur de les ennuyer, une amie m’a conseillé de m’adresser à la Maison Monbourquette pour suivre leurs ateliers en suivi de deuil, mais j’apprends ce matin que c’est un organisme qui a fermé ses portes. Auriez-vous quelque chose à me conseiller?

Veuve en récidive de chagrin

Malgré cette fermeture, la ligne 1-888-le deuil (533-3845) de la maison Monbourquette existe encore puisqu’elle a été transférée à Tel-Écoute/Tel-Ainés qui offre un service d’écoute, d’information et de références gratuit, anonyme et confidentiel de 10h à 22h tous les jours de l’année.