Un homme de 68 ans porté disparu à Montréal

MONTRÉAL | La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 68 ans porté disparu depuis jeudi.

Bohdan Moschanski a été vu pour la dernière fois vers 17h30. Il descendait alors d’un autobus près des Galeries d’Anjou, dans l'arrondissement du même nom.

Les enquêteurs craignent pour la santé du sexagénaire puisqu’il est schizophrène et souffre d’un cancer. Il n’a pas ses médicaments en sa possession.

M. Moschanski avait également été porté disparu en octobre dernier après avoir mentionné à un proche qu’il souhaitait se trouver un emploi et se rendre à Toronto. Il avait cependant été retrouvé deux jours plus tard, sain et sauf.

Le disparu, qui s’exprime en français, mesure 1,88 m (6 pi 2 po) et pèse 95 kg (210 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux gris.

Toute personne ayant de l’information susceptible d’aider les policiers à retrouver Bohdan Moschanski est invitée à communiquer avec le 911.