PRESSEAU, Annette R.



À Gatineau, le 4 juillet 2019, est décédée Annette R. Presseau, à l'âge de 83 ans.Prédécédée par son époux feu Paul R. L'Écuyer, elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Marc, Carole, Luc et Pierre, ainsi que leurs conjoints. Elle laisse aussi ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:J.J. CARDINAL560 CH. BORD-DU-LAC, DORVAL, 514-631-1511 / www.jjcardinal.cavendredi le 19 juillet dès 13h, suivi de la cérémonie en chapelle à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu le même jour au cimetière de Dorval.