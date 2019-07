DORÉ, Rosaire



À Laval, le 10 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Rosaire Doré, époux de Madame Françoise Laurin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Michèle), Benoit (Viviane), Manon, Patrice, Martin, Chantal (Yan), Jean-François (Nathalie) et Joël (Marie-Claude), ses 14 petits-enfants, ses 8 arrière- petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2019 de 10h00 à 14h30, au Complexe funéraire:Un hommage aura lieu samedi le 20 juillet 2019 à 14h30 dans le salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.