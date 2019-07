FEQ: 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Imagine Dragons

Imagine Dragons s’amène sur les plaines d’Abraham, samedi soir, pour le Festival d’été de Québec. Voici ce que vous devez savoir sur ce groupe qui fait déplacer les foules à travers le monde.

1) Chanteur... et ex-missionnaire

Daniel Coulter Reynolds est le chanteur de Imagine Dragons et il est aussi compositeur et producteur. Né le 14 juillet 1987 à Las Vegas, il est le septième d’une famille de neuf enfants. À l'âge de 19 ans, il a été missionnaire dans le Nebraska pendant deux ans! Guitare, piano et batterie font partie des nombreux instruments qu’il sait jouer.

2) Directement de la ville du vice

Imagine Dragons est un groupe de Las Vegas qui s’est formé en 2008 et qui est aussi composé de Daniel Wayne Sermon (guitare, chœurs, mandoline), Benjamin Arthur McKee (basse, chœurs, piano, claviers, synthétiseur) et Daniel James Platzman (batterie, percussion, chœurs, guitare rythmique, violoncelle, claviers).

3) Grammy, MTV, Billboard...

Le groupe a fait un bon bout de chemin depuis la sortie de son premier EP en 2009, ayant remporté trois American Music Awards, neuf Billboard Music Awards, un Grammy Award, un MTV Video Music Award et un World Music Award. Imagine Dragons a vendu environ 12 millions d'albums et 35 millions de singles dans le monde entier.

4) Quatre albums en sept ans

Night Visions est paru en 2012. À sa sortie aux États-Unis, l'album occupe directement la deuxième position du Billboard 200, s'écoulant à plus de 83 000 exemplaires en une semaine. En 2015, le groupe livre son deuxième disque Smoke + Mirrors et par la suite sortent Evolve (2017) et Origins (2018).

5) Des abdos de feu

Le Chanteur d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, a fièrement montré ses abdos dans le magazine Men’s Health. Il explique dans l’entrevue que sa routine sportive fait maintenant partie de sa vie et l’aide à chasser ses démons. Rappelons qu’il ne s’est jamais caché avoir souffert d’une dépression en parlant même régulièrement en spectacle afin de faire de la sensibilisation.

6) Les succès s'enchaînent

Imagine Dragons est derrière les succès : Demons, Radioactive, I Bet My Life, On Top Of The World, Believer et It’s Time. Ces chansons joueront fort probablement sur les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec! C’est l’extrait It’s Time qui les a fait connaître du public et qui a préparé le terrain à l’album Night Visions. Avec Radioactive, tiré de ce premier album, ils s’imposent comme un nouveau groupe incontournable.

7) Unis par les liens sacrés du mariage

Dan Reynolds est marié à la chanteuse Aja Volkman qui est aussi compositrice et musicienne. Elle est connue pour être la chanteuse du groupe de rock indépendant Nico Vega. En 2011, le couple a sorti un EP intitulé Egyptian. Reynolds et Volkman sont parents de trois filles : Arrow (6 ans) et les jumelles Gia et Coco (2 ans). Aja Volkman est enceinte pour une quatrième fois. Ils ont annoncé attendre un petit garçon pour le mois d’octobre.

8) En hommage à Tyler

En 2013, le groupe a créé la Tyler Robinson Foundation en hommage à Tyler Robinson, un adolescent décédé à l'âge de 17 ans des suites d'une forme rare de cancer. L’association tente d’apporter un soutien financier aux familles et couvre des dépenses telles que la garde d'enfants, le loyer, les factures d'électricité et les frais de déplacement pour les traitements. Le clip vidéo de la chanson Demons est d'ailleurs dédié à Tyler Robinson.

9) Présents au cinéma

Radioactive se retrouve sur la trame sonore du film Les Âmes Vagabondes (2013) du réalisateur Andrew Niccol. La chanson a été choisie pour une prestation du groupe lors de la 56e cérémonie des Grammy Awards en janvier 2014 au côté du rappeur Kendrick Lamar. Un moment qui a été salué par la critique. Pour ce qui est de Zero, la pièce fait partie du film d’animation Ralph 2.0 (2018) réalisé par Rich Moore et Phil Johnston pour les studios Disney.

10) Enfin les Plaines!

Imagine Dragons sera de la 52e édition du Festival d’été de Québec et nous en sommes ravis. Bishop Briggs et Kongos s’occuperont des premières parties. En octobre 2017, lors de sa première visite à Québec, Imagine Dragons avait conquis son public au Centre Vidéotron. La foule, bruyante et enjouée, comptait près de 12 000 fans.