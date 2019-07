MARCIL, Micheline



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Mme Micheline Marcil de Saint-Constant, âgée de 75 ans. Son décès est survenu au centre hospitalier Pierre-Boucher, le 10 juillet 2019.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Gilbert (Sylvie) et Josée (Daniel), ses 6 petits-enfants ses frères Jean et feu Claude, son compagnon Philippe ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9TEL : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 20 juillet 2019 de 9h à 12h, suivi d'une liturgie de la parole.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Société canadienne du cancer.