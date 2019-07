BEAUCHAMP, Fleurette



À Saint-Jérôme, le 9 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Fleurette Beauchamp épouse de M. Paul-Émile Cadieux.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Daniel, Marjolaine, Sylvie et Diane (Michel), ses petits-enfants André, François, Stéphanie, Nicolas, Janie, Geneviève et conjoint(es), ses 5 arrière-petits-enfants, sa soeur Denise, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 juillet de 14h à 16h30 au salon de la :Une liturgie de la parole sera célébrée en sa mémoire ce même dimanche 21 juillet, à 16h30 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la SLA.