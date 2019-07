NAREAU, Robert



À Saint-Eustache, le 9 juillet 2019, à l'âge de 76 ans est décédé M. Robert Nareau.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Mélanie) et Isabelle (Patrick), ses petits-enfants Alexandre, Gabriel, William, Zach et Maélie, ses arrière-petits-enfants Mai-Kee et Léa, sa soeur Gisèle (Michel), son frère Réal (Monique) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le samedi 20 juillet de 13h à 16h. Une liturgie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.