GUILLEMETTE, Armand



À Verdun, le 8 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Armand Guillemette, époux de Margo Guillemette (née Dugas).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Gérard Fleury), Marc (Lorraine Charbonneau) et Lise (Alain Arsenault), sa soeur Simone (feu Marcel Desrochers), ses sept petits-enfants et ses quatre arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Simone (feu Émile Gauvin), son beau-frère Henri Dugas (Claudette Arsenault) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2019 de 14h à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Réal-Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la charité de votre choix serait apprécié en la mémoire d'Armand Guillemette.