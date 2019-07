PEPIN, Gilles



À Trois-Rivières, le 6 juillet 2019 à l'âge de 71 ans, est décédé M. Gilles Pepin de St-Constant, conjoint de Francine Pepin (Bouffard).Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Danny (Lyne Demers) et sa fille Julie (Serge Breton), ses petits enfants Yannick et Zia ainsi que Jessica, Roxanne, Enzo et Heidi.Il laisse également dans le deuil ses frères Jean et Georges, son beau-frère Yvon (Sandra) et ses neveux, nièces et amis.Sa famille vous accueillera le 21 juillet 2019 de 10h à 16h au:SAINT-CONSTANT, QUÉBEC, J5A 2G9450-632-1515 / www.poissantetfils.caLa célébration de la parole suivra à 16h à la chapelle du salon.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.