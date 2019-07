CREVIER, Manon



À Laval, le 7 juillet 2019 à 10h10, à l'âge de 42 ans, est décédée Madame Manon Crevier, conjointe de Sébastien Deguire.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Alice, ainsi que ses belles-filles Océane et Léanie, sa soeur Fanny (Martin), sa mère Chantal, feu son père Louis, son neveu Charles et sa nièce Victoria ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 juillet 2019 de 14h à 18h30, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Manon Crevier.