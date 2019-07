BELLEROSE, Roger



De Sainte-Thérèse, le mercredi 3 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Roger Bellerose, époux de Mme Marie-Marthe Milks.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, feu Serge, Marc et Éric, ses petits-enfants Karyne, Yannick, Nathan, Alexandre et Maxime, ses frères et ses soeurs, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle samedi 20 juillet 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son nom à 16h30 au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons au CHSLD Drapeau Deschambeault - soins palliatifs et au Réseau mélanome Canada.