FORTIN (FOUCAULT), Catherine



À Napierville, le 28 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Catherine Fortin, épouse de feu M. Fernand Foucault.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réal (Ghislaine), Micheline (feu Gilles), André (Lise), Victor (Francine) et Louise (Claude), ses petits-enfants : Mélanie (Patrick), Josianne, Alexandre, Patricia, Marie-Ève (Jonathan), Claudia (Justin), Jean-Philippe (Jacynthe), Nadine (Alexandre), Maxime (Laurie), Anthony (Patrick) et Marc-Olivier, ses neuf arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs : Blanche et Raymonde, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Napierville, le samedi 20 juillet 2019 de 9 h 30 à 11 h , suivi de ses funérailles à 11 h.La famille remercie chaleureusement tout le personnel du Centre Pierre-Rémi-Narbonne de Saint-Rémi pour le dévouement et l'excellence de leurs bons soins.Les services funéraires ont été confiés au :