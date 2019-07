THERRIEN GRÉGOIRE, Cécile



À L'Hôpital Sacré Coeur à Montréal, le 6 juillet 2019, à l'âge de 89 ans est décédée Mme Cécile Therrien, épouse de feu Denis Grégoire demeurant à Montréal. Sa fille Ginette l'a précédée.La défunte laisse dans le deuil son fils Robert, ses petits-enfants Sébastien et David, ses frères et soeurs Léo, Jeanne, Marie-Rose, Georges et leur conjoint(e), ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 19 juillet de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi à compter de 9h à la résidence de la:105 RUE MONTCALMST-ESPRITLes funérailles auront lieu le samedi 20 juillet à 11h en l'église de St-Esprit. Inhumation au cimetière du même endroit.Gaston Pothel / 450-839-3450