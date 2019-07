BROSSARD, Eva

(née Boulerice)



À l'hôpital Anna-Laberge, le 5 juillet 2019, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Eva Boulerice de Delson, épouse de feu Euclide Brossard. Outre son époux, elle rejoint ses enfants Alain (Micheline) et Hélène.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Lucie) et Myriam, ses petits-enfants Gilles, Karine, Jean-François, Vanessa et Nicolas, ses arrière-petits-enfants Mélodie et Dylan, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon:SAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9TEL : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 19 juillet de 17h à 21h et le samedi 20 juillet à compter de 9h suivi d'une cérémonie à 11h à la chapelle du complexe, l'inhumation aura lieu au cimetière de Delson.