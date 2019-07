BERNIER, Irène



À Mascouche, le 5 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Irène Bernier épouse de feu M. Alcide Durning.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Serge), Denise (Normand) et Pierre (Danielle), ses petits-enfants Caroline, Carine, Marie-Ève, Cathy et Steve, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 20 juillet 2019 dès 13h30. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la fondation de votre choix seraient appréciés.