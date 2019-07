THIBODEAU, Jacqueline



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 19 juin 2019, est décédée à l'âge de 98 ans, madame Jacqueline Thibodeau, épouse de monsieur André Ménard.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Denise), Julien (feu Linda), Élisabeth (feu Jean), Simon (Shauna), Louis (Micheline), Bruno (Linda), Sylvain (Eve) et Véronique, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère Bernard Hurtubise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 juillet 2019, de 14h à 21h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 20 juillet 2019 à 10h en l'église Notre-Dame-de-Grâces, 1599, boul. Bourassa, Longueuil, J4J 3A5.