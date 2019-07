FORGET, Lucienne



À Laval, entourée d'amour, le 9 juillet 2019 est décédée à l'âge de 93 ans Madame Lucienne Forget, épouse en premières noces de feu Monsieur Léonard Du Temple et conjointe de feu Monsieur Ugo Pecile.Elle laisse dans le deuil ses enfants Loren (Robert Laporte), Lise (Marcel Boilie) et Ronald (Anne Ethier), ses petits-enfants France, Manon, Caroline, Valérie, Roxanne et Ariel, ses arrière-petits-enfants Raphaël, Jacob, Daphné, Doriane, Samuel, Mathéo, Nichola, Mikael, Loïc, Alexia-Rose, Éli et Aby, ainsi que parents et amis. La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le vendredi 19 juillet 2019 de 14h à 17h, et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 20 juillet de 9h30 à 10h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 20 juillet 2019, à 11h en l'église Saint-Louis-de-Monfort, située au 635 boul. des Laurentides à Laval H7G 2V7, et de là au Cimetière de Laval, 5505 bas St-François.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés