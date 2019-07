MOISAN DES ORMEAUX,

Marie-Anne



À domicile, entourée des siens, est décédée, le 10 juillet 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, madame Marie-Anne Moisan Des Ormeaux, épouse de feu Armand Des Ormeaux, dernière de la lignée de feu Maria Petitclerc et feu Joseph Moisan.Madame Moisan Des Ormeaux laisse dans le deuil ses six filles: Diane (Roger Renaud), Andrée (feu Bernard Cérat), Ginette (feu Robert Hennessey), Lyse (Hans Schmitz), Danielle (feu Jean-Marie Fournier) et Josée (Robert Desjardins), sa cousine Huguette Harnois (feu Julien Harnois) et ses enfants, ainsi que son unique neveu, Robert Moisan, ses 7 petits-enfants, conjoints(es), 10 arrière-petits-enfants, conjoints(es) et une arrière-arrière-petite-enfant ainsi que de nombreux amis (es) très chers.Nos sincères remerciements aux préposées du CLSC Hochelaga-Maisonneuve, ainsi que les préposées des agences diverses qui ont pris grand soin d'elle durant de nombreuses années.Une célébration pour honorer sa mémoire aura lieu le dimanche 21 juillet prochain à son domicile. Tous les gens qui la connaissaient seront les bienvenus entre 14h et 20h.Prière de ne pas apporter de fleurs. Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la SPCA (Société protectrice des animaux).