PERRAULT, Gilles "Percy"



À Laval, le 29 juin, Gilles "Percy" Perrault s'est éteint paisiblement à l'âge de 91 ans à la suite d'une longue maladie.Précédé de son épouse, Suzanne Parent, de son fils Christian et de sa petite-fille Maxime, il laisse dans le deuil ses fils Marc (Isabelle Rocher) et Benoit (Nathalie Friolet), ses petits-enfants Valérie (Nicky), Julie (Antoni) et Martin (Caroline), son arrière-petit-fils Alexi ainsi que ses soeurs Lise et Claudette, sa belle-soeur Andrée (Marc Lajeunesse) et de nombreux neveux et nièces.Percy était le propriétaire du resto-bar Café Chez Émile devenu par la suite le club-bar l'Octogone, où il y a fait danser plusieurs générations. Membre assidu du club de golf Islemère, il aimait la lecture et discuter de philosophie. Percy aimait la vie et il aimait sa famille.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 21 juillet de 12 h à 16 h.Un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.