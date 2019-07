BOILEAU, Lucille



À Montréal, le 10 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lucille Boileau. Prédécédée de son fils Jean (Derina), elle laisse dans le deuil son fils Serge (Monette), ses filles Lynn (Jacques) et Kim (Marcel), ses petits-enfants Yann (Katie), Gray (Tara), Mathieu, Dany (Jessica), Steve, Jessica, Jade, Cédric, Kevin et Patrick, ses arrière-petits-enfants Charly, Simon-Jean, Ivy et Charlize, ses neveux et nièces Jacques (Diane), Carole (Jocelyn) et Vivianne (Michel), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une cérémonie sera célébrée à 20h30 au salon même.