GRANGER, Françoise

(née Chartrand)



À Montréal, le 7 juillet 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Françoise Chartrand, veuve de Vincent Granger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dominique, Anne-Marie (Eric Boisclair), Michel (Mélanie Roy) et ses petits-enfants : Philippe, Martin, Anny, Léa, Alexis et Samuel, ainsi que sa soeur Aline et son frère Guy les derniers enfants vivants de Marie-Anna Brouillet et Achille Chartrand.La famille accueillera parents et amis à l'église Sainte-Colette11931 Boulevard Sainte-Colette, Montréal-Nord, QC H1G 4T9, le samedi 20 juillet 2019 à partir de 10h00. Une cérémonie religieuse suivra à 11h00.