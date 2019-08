Côté Desaulniers, Thérèse



À Montréal le 4 juillet 2019 est décédée Thérèse Côté Desaulniers à l'âge de, fille de feu Joseph A. Côté et feu Maria Adam et épouse de feu Hubert Desaulniers.Elle laisse dans le deuil, des cousins de la famille Le Goff et de la famille Lalonde ainsi que neveux, nièces et plusieurs ami(e)s.La famille recevra vos condoléances jeudi le 5 septembre 2019 dès 13h30 suivi d'un service commémoratif à 14h30 au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V 1E7(Stationnement intérieur gratuit)