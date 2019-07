DAOUST, Réal



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Réal Daoust, survenu le 29 juin 2019 à Châteauguay.Il laisse dans le deuil sa conjointe France Minoto; ses enfants : Patrick (Michèle O'Neil) et Amélie (Yves Marleau); ses petits-enfants : David et Chloé; ses frères : Pierre (Denise) et Yves (Ginette); ses neveux et nièces; ainsi que cousins, cousines et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 20 juillet de 11h30 à 13h30, suivi d'une cérémonie à 13h30 en la chapelle du complexe.