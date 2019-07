LAFRANCE (MALO), Gracia



Le 3 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Gracia Malo épouse de feu M Yvon Lafrance.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Bérengère et Denise (Moniale Bénédictine), ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 20 juillet 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h en la chapelle du mausolée.