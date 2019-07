CÉRÉ, Fernand



De Mirabel, le 9 juillet dernier est décédé à l'âge de 77 ans monsieur Fernand Céré Jr.Il laisse dans le deuil son épouse Monique Desjardins ainsi que ses enfants, Marc (Diane Alepins), Michel (Julie Fortin), Mélanie (Serge Roy), ses petits-enfants, Marc-Antoine, Clara, Jean-Sébastien, Charlotte, Guillaume, Anne-Sophie, ses frères, soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres du défunt le vendredi 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h au:146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC J7R 1Y2.Les funérailles seront tenues le lendemain, samedi 20 juillet à 9h30 en l'église de Saint-Eustache situé au 123 Rue Saint-Louis, les portes ouvriront dès 9h, Saint-Eustache, QC J7R 1X9. L'inhumation suivra les funérailles au cimetière de Saint- Eustache.