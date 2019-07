ROSSIGNOL, Ginette



À Brossard, au centre de soins palliatifs du CHSLD Champlain, le 9 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Ginette Rossignol, conjointe de monsieur Guy Cyr et elle était la fille de feu Jeanne Pelletier et de feu Maurice Rossignol.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères: Gaston (Françoise Dupuis), Michel (Danielle Taillon), Jean (Céline Brassard) et Daniel (Josée Chamberland), sa filleule Anik Rossignol (Sylvain Tétreault), ses nièces Édith Rossignol (Simon Bajouk) et Karine Rossignol (Alexis Noreau), son neveu Hugo Rossignol (Audrey Denicourt), ainsi que tous les petits enfants de la famille: Victor, Lionel, Nolan, Émeraude, Jasmine, Loralie, Émerick, Charlie et Jane, qui adoraient leur tante Gigi et aussi plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au Complexe funéraire Urgel Bourgie de Saint-Hubert, situé au 8145, ch. Chambly, J3Y 5K2,le vendredi 19 juillet de 13h30 à 15h30 et suivra une cérémonie en son honneur à 15h30 en la chapelle du complexe.Les membres de la famille de Ginette remercient sincèrement tout le personnel médical du centre palliatif Champlain, pour la qualité des soins prodigués à Gigi, leur affection et la qualité de leur présence constante.