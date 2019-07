VIAU, Jean



Le 1er juillet 2019 à l'âge de 87 ans est décédé M. Jean Viau époux de feu Denise Vinette Viau.Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole (Alain), Jean jr, François (Diane), Anne-Marie (Éric), Diane (Serge) ses petits-enfants: Ludovik, Justine, Thomas, Alexis, ses soeurs et son frère, beaux-frères et belle-soeur ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire:le samedi 20 juillet 2019 de 9h30 à 13h30 suivi des funérailles qui auront lieu à 14h en l'Église Sainte-Bernadette-Soubirous située au 6900, 16e Avenue à Montréal.