POISSANT, Magdeleine



Le 4 juillet 2019, entourée de l'amour des siens, Magdeleine Poissant, épouse de feu Jean-Marie Moquin, nous à quittée à l'âge de 79 ans.Elle laisse dans le deuil ses 3 enfants Daniel, Johanne et Elaine ainsi que leur conjoint (e), ses petits-enfants Stéphanie, Yanick, Audrey, Carl, Christoph et Marilou, ses arrière- petits-enfants Malik, Liam, Nathan et Charlie, ses frères et soeurs Thérèse, Jeanne, Gérard, Jacques, Jean-Paul, Noëlla et Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis(es).Nous vous accueillerons vendredi le 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, à la:(450) 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLe samedi 20 juillet, nous recevrons les condoléances en l'église paroissiale de Ste-Martine à compter de 10h et les funérailles suivront à 11h.